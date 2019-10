ÜLEVAADE: mis marki ja kui palju särtsuautosid vurab Eesti teedel?

Pärast seda kui riik lõpetas 2014. aastal elektriautode ostutoetuse, kuivas nende müük sisuliselt kokku. Näiteks eelmisel aastal tehti AMTELi statistika järgi kaupa vaid 84 uue elektriautoga, samas kui kogu automüük lõi 25 000 piiri. Võrdluseks, uusi gaasiseadmega (CNG ja LPG) autosid müüdi 172.

Populaarseim särtsuauto Eestis on endiselt Mitsubishi i-Miev, mida kasutavad peamiselt sotsiaalhoolekandes ja kohalikes omavalitsuses töötavad inimesed. Neid on praegu registreeritud 537 tükki. Populaarsuselt järgmine on Nissan, mille erineva võimsusega Leafi mudeleid on 504.

Edasi on pilt juba märksa killustatum ja ülejäänud margid jäävad Mitsubishist ja Nissanist juba pika puuga maha: Tesla Model S (71), Volkswagen UP! (40), BMW I3 (25) ja Renault Zoe (17). Täielik tabel on allpool.

Mõningase elavnemise särtsuautode turul võiks kaasa tuua peagi jõustuv uus seadus, millega toetatakse elektriauto ostmist 5000 euroga. Eraisik saab toetust küsida ühe auto ostmiseks, ettevõtja aga 15 auto soetamiseks. Arvestades, et projekti maht on 1,2 miljonit eurot, peaks tänu toetusele juurde tulema 240 autot.

Toetuse eesmärk on vähendada Eesti transpordi CO2 ja teiste saasteainete emissiooni ning edendada alternatiivsete kütuste kasutuselevõttu, et vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest.

Turg ujutatakse elektriautodest üle

Elektriautode rohkusega ei paista silma ka Eesti naaberriigid. Näiteks Lätis on registreeritud vaid üksnes 500 elektriautot. Soomes loodetakse aasta lõpus jõuda 5000 särtsuautoni. Teistele paneb pika puuga ära aga Norra, kus on arvel umbes 70 000 elektriautot. Sellega on nad per capita arvestuses maailma esimesed. Nad on uude tehnoloogiasse juba 90ndatest saadik aktiivselt panustanud ja elektriautosid riiklikult doteerinud.

Lisaks riiklikele toetustele kulutavad suured autotootjad ka ise hoolega aega ja raha, et tulla pärast 2020. aastat, mil karmistuvad veelgi reeglid sisepõlemismootoriga autodele, välja uute keskkonnasõbralikemate masinatega.

Paisu tagant peaks lahti pääsema nö esimese rahva elektriauto, Tesla Model 3 tootmine, mille hind peaks tarbijale oluliselt taskukohasem olema. Uute trendidega käivad kaasas ka vanakooli autotootjad. Näiteks BMW kavatseb aastatel 2023-2025 välja tulla tervelt 25 uue elektri- või hübriidauto mudeliga. Kõige ambitsioonikamaga plaaniga on lajatanud aga Volkswagen, kes tuleb järgmise kuue aasta jooksul välja tulla 50 uue elektriauto mudeliga.

AMTELi juht Arno Sillat on öelnud, et Eestis saavutavad elektriauto läbimurde ilmselt 2021. aastal.