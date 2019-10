Ootamatu pööre: pensionireform võib edasi lükkuda

Postimehes kirjutas täna Urmas Jaagant, et II pensionisamba vabatahtlikuks muutmise reform on omadega ajaliselt täiesti umbes. Kui valitsus tahab lubadust pidada ja seaduse selle aasta jooksul vastu võtta, on selleks jäänud sisuliselt vaid üks võimalus. Ja see on riskantne.