Deloitte lõi konkurentidelt tipptegijad üle

Uus maksudirektor Iren Lipre, kes töötas 12 aastat maksuteenuste alal PwC Eestis, hakkab juhtima Deloitte’i maksunõustamise teenuste valdkonda Eestis. Liprel on magistrikraad Euroopa ja rahvusvahelises maksuõiguses Rootsi Lundi Ülikoolist.

Deloitte Eesti juhtkonda on viimasel ajal lisandunud veel mitu kogenud valdkonnajuhti. Eelmisel aastal asus Deloitte Eesti tegevusi juhtima Kristine Jarve. Õigusteenuste osakonna tööd juhib eelmise aasta suvest varem advokaadibüroos Teder töötanud Marko Pikani.

Deloitte on nii töötajate arvu kui ka müügitulu põhjal maailma suurim konsultatsiooniettevõte, mis pakub äri-, maksu-, auditeerimis- ja finantsnõustamise teenuseid.

Ettevõte tegutseb 150 riigis ja on tööandjaks kokku 312 000 inimesele. Deloitte’i klientideks on rahvusvaheliselt tuntud kaubamärgid, sh on ettevõte partneriks neljale Fortune Global 500® edetabeli viiest parimast firmast. Eestis töötab Deloitte’is 50 spetsialisti.