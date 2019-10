Analüüs: kui palju tuleb 50 000 euro kogumiseks käia tööl Eestis ja mujal?

Etevõtte RIA.com Marketplaces analüüsi järgi peab keskmine eestlane, kes teenib 1187 eurot kuus, töötama 42 kuud ehk kolm aastat ja viis kuud, et osta 50 000 eurot maksev korter. Leedus ja Lätis on see näitaja umbes 61 kuud ehk viis aastat ja kuu. Samas Soomes ja Rootsis saab eluaseme osta 19 keskmise palgaga ehk 1,5 aastaga, teatas ettevõte.

Ukraina asub päris nimekirja lõpus. Statistika kohaselt peab keskmine ukrainlane sellise eluaseme ostmiseks töötama 155 kuud ehk peaaegu 13 aastat. Ukrainale järgneb Valgevene, kus see näitaja on 124 kuud ehk 10 aastat.

Edetabeli tipus on Taani, kus 50 000 eurot maksva eluaseme ostmiseks tuleb töötada 15 kuud ehk pisut üle ühe aasta. Teine küsimus on muidugi see, et näiteks Kopenhaagenis nii odavat eluaset ei pakuta.

Madal intressimäär ei ole näitaja

Oma sissetulekust raha säästmine korteri ostmiseks võib võtta peaaegu kolmandiku inimese elueast ega ole seetõttu kõige otstarbekam viis. Siin tulevad korteriostjatele appi pangad, pakkudes neile eluasemelaenu. Ka Ukrainas tegutseva Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige räägib, et madal intressimäär ei ole garantii, et pank eluasemelaenu ka odavalt teenindab.

«Paljudes arenenud riikides ei ole eluasemelaenude intressimäärad peamised kuluartiklid. Laenu teenindamine on muutunud pankade jaoks üheks põhiliseks sissetulekuallikaks. Isegi Taanis töötavad pangad juba praegu negatiivsete intressimääradega, see tähendab, et nad maksavad laenuvõtjatele peale,» ütles RIA.com Marketplaces tegevjuht Artjom Ulmanets.

«Kuna finantsasutused ei ole nõus kahjumiga töötama, küsivad nad seda kõrgemat tasu laenu teenindamise eest. Kliendi jaoks tähendab see vajadust maksta vahendustasusid, makse ja kindlustust. Ja vahendajaid on teisigi,» lisas Umanets.

«Eestis küsivad pangad laenu teenindamise eest väikest intressi, kuid seda kompenseerib eluaseme kõrge hind. Väga raske on leida odavat eluaset. Ühest küljest on palga eest eluaset osta Soomes lihtsam kui Ukrainas, kuid Soomes maksab eluaseme ruutmeeter mitu korda rohkem. Näiteks Kiievis maksab korteri ruutmeeter umbes 800 eurot, Helsingis aga pea kolm tuhat.»

Ulmanetsa sõnul võivad negatiivsed intressimäärad jõuda ühel päeval ka Eestisse, kuid seoses suurte pankade lahkumisega turult ei juhtu see tõenäoliselt lähiajal.