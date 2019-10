Kaupade kiire kohaletoimetamine hakkab Amazoni rahakotile

Amazoni käive tõusis kolmandas kvartalis varasema aasta sama kvartaliga võrreldes 24 protsenti ligemale 70 miljardi dollarini. Sealjuures langes kasum pea 25 protsenti 2,1 miljardi dollarini. Tugeva kasumilanguse taga on tehnoloogiagigandi sõnul senisest kõrgemad tarnimiskulud, mille alla mattis ettevõte kolmandas kvartalis ligemale 10 miljardit dollarit. Seda on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 46 protsenti rohkem.

Amazoni asutaja ja tegevjuhi Jeff Bezose sõnul tulenevad senisest kõrgemad tarnimiskulud eelkõige ettevõtte püüdlusest toimetada kaupu Prime'i klientideni ühe päevaga. Tegevjuhi sõnul tasub see pikemas perspektiivis ennast siiski ära. Bezose sõnul on Prime'i liikmesusega klientide ostud märkimisväärselt kasvanud.

Investorid polnud uudiseid kuuldes siiski ülemäära õnnelikud ning veel vähem meeldis neile tõsiasi, et Amazon langetas neljanda kvartali käibe- ja kasumiprognoosi. Ettevõtte praeguste prognooside järgi kasvab käive aasta viimase kolme kuu jooksul 11 – 20 protsenti. Neljas kvartal on Amazoni jaoks kõige olulisem periood aastas, sest tegu on pühadeajaga, millal inimesed ostavad rohkem kui muidu.