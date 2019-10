Naftafirmad on kliimapoliitika mõjutamiseks kulutanud sadu miljoneid

BP, Chevron, ExxonMobil, Shell ja Total ning nende nimel tegutsevad kaubandusühendused on alates 2014. aastast korraldanud vähemalt 327 kõrgetasemelist kohtumist Euroopa Komisjoni ametnikega. Keskmiselt teeb see üle ühe kohtumise nädalas.

«See on osa naftatööstuse pikaaegsetest katsetest hädavajalikke kliimameetmeid edasi lükata, nõrgendada ja ära hoida,» ütles lobigrupi Corporate Europe Observatory uurija Pascoe Sabido.

EL-i peetakse kliimameetmete vallas eesrindlikuks. Teisalt aga kardetakse, et selle liikmesriigid ei loobu fossiilsetest kütustest piisavalt kiiresti, et täita 2015. aasta Pariisi kliimaleppe eesmärke.

Komisjoni pressiesindaja ütles AFP-le, et on hea kui poliitikud ja ametnikud asjaosalistega kohtuvad.

Ta lisas, et osa kohtumisi nafta- ja gaasitööstuse esindajatega keskendusid taastuvenergiale ja majanduse süsinikuneutraalseks tegemisele.

Lobitööle üle 250 miljoni

Ühenduste Corporate Europe Observatory, Food & Water Europe, Friends of the Earth Europe ja Greenpeace EU uuringus vaadati ettevõtete enda aruandlust ja EL-i lobitööd puudutavat läbipaistvusregistrit.

Uuringus leiti, et firmad teatasid vahemikus 2010-2018 123,3 miljoni euro kulutamisest lobitööle EL-is. Neid esindavad kaubandusühendused teatasid veel 128 miljoni euro kulutamisest.

Totali kõneisik ütles AFP-le, et raportis avaldatud summa ei peegelda seda, mida kontsern lobitööle kulutab.

«Total on veendunud, et kliimaprobleemile vastamiseks on vaja kollektiivset lähenemist,» ütles ta.