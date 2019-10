Graafik: enamik maksetest liigub Eestis välgukiirusel

Soosalu sõnul on ainult 13 protsenti maksetest praegu sellised, mille korral peab raha saaja endiselt ootama mitu tundi või lausa terve nädalavahetuse. Lähiajal suureneb reaalajas liikuvate maksete osakaal tõenäoliselt veelgi, kuna mõni pank läheb välkmaksete süsteemile üle järk-järgult. Praegu on välkmaksete süsteemi võimalik edastada makseid, mis on väiksemad kui 15 000 eurot.