Kert Kingo hiigelhüvitist ei saa

Vabariigi valitsuse seaduse kohaselt saavad hüvitist need ministrid, kes on ametist vabastatud valitsuse tagasiastumise või ministrile umbusalduse avaldamise tõttu või peaministri ettepanekul. Need, kes peale ametist vabastamist riigikokku naasevad, aga hüvitist ei saa.