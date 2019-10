Prantsuse meedia kaebab Google'i konkurentsiametisse

Kohalikke meediafirmasid koondav pressiliit APIG lisas, et survestab ka Prantsuse valitsust USA tehnoloogiahiiu vastu meetmeid rakendama.

Prantsusmaa oli esimene riik, mis ratifitseeris Euroopa Liidu uue autorikaitsedirektiivi. Seadus jõustub neljapäeval ja see kohustab veebihiide väljaannetele nende sisu eest maksma.

Google on aga teatanud, et näitab otsingutulemustes artikleid, pilte ja videosid ainult tingimusel, et meediafirmad lubavad neid kasutada tasuta.