Kuulujutud Swedbanki kohta ajasid lätlased paanikasse

Swedbanki Läti esindaja kinnitas, et Daugavpilsis on hakatud sihilikult levitama kuulujutte Swedbanki stabiilsuse kohta. «See on tekitanud järjekorrad sularahaautomaatide juurde ning osadest automaatidest on raha otsa saanud. Swedbank rõhutab, et meie tegevus Lätis ja teistes riikides on stabiilne. Seda tõestab ka eile avaldatud kolmanda kvartali majandustulemused- ainuüksi Lätis on panga selle aasta üheksa kuu kasum olnud 83 miljonit eurot. Samal ajal austab Swedbank klientide soovi pääseda oma rahale ligi ja ja tagab, et sularahaautomaadid täidetakse koostöös turvaettevõttega G4S kogu Daugavpilsi piirkonnas,» teatas pank.