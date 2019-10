Eesti firma rajab Aafrikasse hotellikompleksi

«2020. aasta kevadeks valmib Atlandi ookeani kaldal hotellikompleks 6 Ööd majaga ning uued kokkulepped on sündimas Ugandas ja Zimbabwes,» lisas ettevõtte asutaja ja tegevjuht Andreas Tiik pressiteates.

Pilootprojekti õnnestumine oli eelduseks projekti jätkuetapi kinnitamisele. Kuna projekti esimene etapp oli edukas ning tagasiside positiivne, on sõlmitud edasised kokkulepped hotellikompleksi valmimiseks 2020. aasta kevadel.

Ööd OÜ on 2016. aastal asutatud ettevõte, mille tootmine asub Tartus, müügimeeskond Tallinnas. Ööd majad on loodud aastaringseks kasutuseks ning kuna maju on võimalik transportida nii valmiskujul kui materjalina, saab ÖÖD maja üles panna mistahes paigas ja olukorras.