Vaata, kui palju läheb maksma Jaapani keisri troonimine, paljud meeled on mõrud

Järgmine troonile tõusmisega seostuv šinto tseremoonia toimub 14. ja 15. novembril ja selle nimi on Daijō-sai , mille käigus teeb keiser ohvrianni päikesejumalannale Amaterasule ja ohvriannist ise süües saab osaks päikesejumalanna pühadusest. Nii saab temast meedium Amaterasu ja Jaapani rahva vahel. Valitsus on vähendanud selle rituaali läbiviimiseks ehitatavate rajatiste suurust.

Taifuuni tekitatud majanduslikku kahju pole siiani täpselt välja arvutatud, kuid seda on nimetatud kolossaalseks. Kõige rohkem võis kannatada saada põllumajandussektor, sest alles hiljuti leidis aset saagikoritus ja paljud põllusaadustega täidetud laod ujutati mudavee poolt üle. Mõnede piirkondade põllupidajad on kaotanud sisuliselt kogu oma saagi.

Peaminister Abe Shinzo lubas eelmisel nädalal eraldada 2019. aasta riigieelarve reservidest 710 miljonit jeeni (6,5 miljonit dollarit), et saata kahjustada saanud piirkondadesse toitu, vett, ajutisi tualette ja magamisasemeid. Varustust toimetab sõjaväehelikopteritega kohale taifuuni ajal mobiliseeritud Jaapani kaitsevägi. Peaministri sõnul pole välistatud, et valitsus eraldab taifuunikahjude likvideerimiseks veelgi ressursse.

Teisipäeval leidis Tokyo Ginza piirkonnas aset keisri-vastane meeleavaldus, millest võttis osa ligikaudu 500 inimest. Politsei vahistas kolm protestijat. Meeleavaldusel kantud plakatid nõudsid keiserliku süsteemi lõpetamist, sest «see on vastuolus põhiseadusega.» Meeleavaldajate sõnul on põhiseaduses kirjas, et religioon ja riik peavad olema eraldatud ning keiseri olemasolu eirab seda. Mitmed protestijad ütlesid kohalikule meediale, et taoliste riituste läbi viimine modernses ja demokraatlikus riigis on lihtsalt absurdne.