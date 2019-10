Tuntud ärimees: bürooturul võib tulla pankrotte

«Nii ehitusettevõtjad kui ka kinnisvaraettevõtjad peavad arvestama, et majandus natuke jaheneb,» rääkis Otsa Äripäeva intervjuus, lisades, et kriisiga on alati nii, et see tuleb siis, kui me ei oota, ja ta tuleb alati testsugune kui eelmised kriisid.