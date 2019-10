Ettevõtjad, tähelepanu! Laenamine läks kallimaks

Näiteks oli ettevõtluslaenude keskmine intressimäär septembris 3,5 protsenti, mis on viimaste aastate kõrgeim tase. Veel suvel oli see 2,9-3 protsendi juures ja aprillis 2,7 protsenti.

Eluasemelaenude keskmine intressimäär on püsinud viimased pool aastat samal tasemel, 2,6 protsendi juures.

Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik ütles, et ettevõtete pangalaenude ja liisingute jääk on viimased pool aastat püsinud 9,5 miljardi euro juures. Aastaga on see kasvanud 4,6 protsenti. Laenuportfell on suurenenud paljuski tänu üksikutele suurtele energeetikasektori laenudele.

Kraavik lisas, et septembris väljastati tavapärasest märksa rohkem pikaajalisi laene ka tööstussektorile, olgugi et selle sektori kasvuootused on viimastel kuudel muutunud küllaltki pessimistlikuks.

Majanduskasvu aeglustumine ja eluasemelaenude intressimäärade tõus ei ole ökonomisti sõnul majapidamiste laenunõudlust vähendanud. Seda selgitab jätkuvalt kiire palgakasv ning sellest tulenev suur kindlustunne. Eluasemelaenude jääk on 7,9 miljardit eurot ja selle aastakasv püsib 7 protsendi juures.

Uusi eluasemelaene on viimastel kuudel väljastatud mõnevõrra enam kui esimesel poolaastal. Autosid liisiti septembris aasta varasemaga võrreldes 5 protsenti suuremas summas, mis tähendab, et varasem väga kiire kasv on küll aeglustunud, aga autoliisinguid võetakse endiselt palju.

«Ehkki hoiuseintressimäärad püsivad madalal, eelistatakse endiselt sääste hoida pangahoiustel. Kokku hoiustavad pered pankades ligi 8 miljardit eurot, mida on aastatagusest kümnendiku võrra rohkem. Ettevõtete hoiused septembris pisut vähenesid ja on nüüd 6,7 miljardit eurot,» märkis Kraavik.

Maksueelset tulu teenis pangandussektor kolmandas kvartalis 73 miljonit eurot ehk 8 protsenti vähem kui samal ajal aasta tagasi. Halduskulud olid varasemast suuremad ning teenustasudelt teeniti vähem.