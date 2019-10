Võlgades endine tippööklubi tüürib pankrotti

Äriregistri andmetel on klubi omanikfirmal Vabank OÜl üleval pea 20 000 eurone maksuvõlg, samuti ollakse tuhandeid eurosid võlgu partneritele.

Ametlikest teadaannetest selgub, et selle aasta jooksul on mitu võlanõuet läinud juba kohtutäiturite kätte, kes on Vabanki pangaarved arestinud.

Vabank OÜ käive on alates 2015. aastast stabiilselt kasvanud, kuid kasumit pole ööklubi näinud. 2017. aastal tuli vastu võtta 80 000-eurone kahjum. Möödunud aasta aruannet pole ettevõte esitanud.

Turg on muutunud

Vabaduse väljaku ääres Harju tänaval tegutsenud Vabank lõpetas tegevuse tänavu veebruaris. Klubi tegevjuht Timo Tirs selgitas toona, et vaatamata klubi populaarsusele õigustab klubi sulgemine end tänases formaadis, kuna on tunda, et turg on üheksa aastaga muutunud.

«Hea meel on tõdeda, et oleme nende aastate jooksul suutnud luua lojaalse kliendibaasi. Pole välistatud, et tulevikus saame häid emotsioone pakkuda uuel, kohendatud kujul,» lisas ta.

Vabanki juhatuse liikmed on Sven Kavald ja Timo Tirs.