Eesti pangad teenivad kõige kiuste võrratuid kasumeid

Pärast Robert Kiti vallandamist Swedbanki juhiks tõusnud Olavi Lepp kommenteeris panga kolmanda kvartali tulemusi järgnevalt: «Eesti inimestel ja ettevõtetel läheb hästi – see on ilmne ka meie laenuportfelli kvaliteedist. Sellegipoolest leidub Eestis valdkondi, mis vajavad lisatuge. Just nende valdkondade abistamiseks on meil heategevusprojektid, mida viime ellu oma klientide, töötajate ja äripartnerite toel.»