Prokuröri terviserike lükkas Ossinovski kohtuistungi ootamatult edasi

2016. aasta suvel pidasid Läti võimud koostöös Eesti kolleegidega kinni Läti raudtee endise juhi Uģis Magonise, kellele esitati süüdistus 500 000 euro suuruse altkäemaksu võtmises. Altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud Oleg Ossinovski, kes ostis väidetavalt kokkuleppe, et Läti Raudtee tütarfirma LDz Ritosa Sastava Serviss ostab tema ettevõtte Skinest käest mitme miljoni euro eest neli vana vedurit.

Postimehe teada ei eita kumbki raha andmist, kuid nad kavatsevad kohtus väita, et see polnud mõeldud veduriostuleppe sõlmimiseks, vaid hea tahte märgiks endisele Vene Raudtee juhile Vladimir Jakuninile. Nii on Skinesti raamatupidaja öelnud kohtus, et tema meelest on tavaks Venemaal äri ajades suuri summasid kinkida.