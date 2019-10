Helme rahapesust: peame karistama neid, kes oma tööd ei teinud

Helme rääkis kohtumisest New Yorgi advokaadibüroo ja USA aserahandusministriga. «Euroopa ja Ameerika juriidiline raamistik on põhimõtteliselt erinev ja ma ütleksin meie kahjuks,» ütles Helme. Ta tõi näiteks, et Eestis oli alles hiljuti võimalik teha pangale haldusmenetluse korras maksimaalne trahv 32 000 eurot, mis nüüd on tõstetud 400 000 peale. «Haldusmenetlus on mõeldud muudeks asjadeks, näiteks punase tulega üle tee minemiseks. Finantskuritegude puhul on haldusmenetlus väga kohmakas variant,» ütles ta.

Helme rääkis, et USA-s peetakse rikkujaga läbirääkimisi ja jõutakse kokkuleppele karistuse osas, mille üks komponent on kopsakas trahv. «Kohtumise eesmärk oli välja selgitada, kuidas see süsteem töötab ja milline peaks protseduuris olema Eesti roll. Ma ei pea ebamõistlikuks, et kui me omalt poolt jagame informatsiooni, siis karistuse puhul jagatakse trahvi ka meiega,» ütles ta.

Kohtumisel USA aserahandusministriga andis Helme ülevaate, mida on Eesti teinud rahapesu tõkestamise osas. «Meil on kahel pangal ära võetud litsents, mis on tuumanupp. Me oleme tänaseks suutnud panganduses rahapesuriski viia väga madalale,» ütles ta.