Ministrid: töö maamaksu hüppelise tõusu vältimiseks juba käib

«Maa viimasest korralisest hindamisest on möödas ligi kaks kümnendit. Uus hindamine ja seeläbi maa praeguse väärtuse teadasaamine on kindlasti vajalik,» ütles Kokk pressiteate vahendusel.

«Nagu olen varemgi kinnitanud, ei tasu karta, nagu tooks maade hindamine kaasa maamaksu järsu tõusu. Nüüd saan kinnitada, et oleme juba koos maksu- ja regionaalpoliitikaga tegeleva rahandusministeeriumiga otsimas lahendusi, kuidas võimalik maksutõus mõistlikes piirides hoida,» lisas Kokk.

Minister Aabi sõnul on praegu koostamil maade hindamise mõjuanalüüs ja välja töötamisel meetmed maamaksu kiire tõusu tõkestamiseks. «Näiteks on ühe variandina võimalik määrata kindel protsent, kui palju võib maatüki maks aastas suureneda. Samuti on võimalik maamaksu maksimaalset määra praegusest allapoole tuua.»