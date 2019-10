USA suurim pank hakkab endisi kriminaale värbama

USA töötuse määr on viimase 50 aasta madalaimal tasemel, kuid see ei kehti varasemalt süüdimõistetud inimestele. ​«Kui kellelegi ei anta võimalust isegi töökohale kandideerida, siis see on halb ärile ja halb kogukondadele, kes vajavad juurdepääsu võimalustele majanduslikult areneda,» üles JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon.

Pank teatas, et soovib laiendada oma potentsiaalsete töötajate ringi ning on praegu juba palganud mõned karistusregistriga inimesed panga algtaseme töökohtadele. JPMorgani sõnul kaotab USA aastas 78-87 miljardit dollarit, sest kriminaalse taustaga inimestel on keeruline tööturule pääseda. «Me usume pangana, et ettevõtetel on oluline roll sidusama ühiskonna loomisel,» ütles JPMorgan Chase PolicyCenter juht Heather Higginbottom.