Maanteeamet nõuab Kuressaare lennuhankes uuemaid lennukeid

Seetõttu lükati hankele pakkumiste esitamise tähtaega seniselt 14. novembrilt 20 detsembrile, selgub hanketeatest.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tegi maanteeametile ettepaneku lisada Tallinna-Kuressaare lennuliini hankesse kvaliteeditingimusena lennuki maksimaalne vanus.

«Lennuki vanuse nõue on nii Saaremaa valla kui kohaliku kogukonna soov, et teha samm edasi kvaliteetsema lennuühenduse suunas. Uuem lennuk võimaldab paremini kinni pidada lennugraafikust, on ilmastiku kindlam ja reisijatele mugavam. Nagu nägime rongide ja laevadega, siis kvaliteetsem teenus kasvatab ka reisijate hulka,» ütles Aas BNS-ile.

Septembri keskel kuulutas maanteeamet välja uue riigihanke Tallinna-Kuressaare-Tallinna lennuliinile vedaja leidmiseks, hanke eeldatav maksumus on 16,8 miljonit eurot. Uues riigihankes oli maanteeamet hanketingimustest välja jätnud aga lennuki vanust puudutava kriteeriumi.

«Mitmed Saaremaa ettevõtjad on vanust puudutava kriteeriumi väljajätmise osas osas näidanud üles nördimust. Ka Saaremaa vallavalitsus kui kohaliku kogukonna esindaja leiab, et hanketingimuste selline muudatus ei võimalda saavutada kvaliteetset lennuühendust Saaremaa ja Tallinna vahel,» kirjutas Saaremaa vallavanem Madis Kallas pöördumises majandus- ja taristuminister Taavi Aasale.

Kallas märkis, et kui hanketingimusena pole määratud lennuki vanust, tekitab see olukorra, kus lennuühendus oleks oluliselt ebakvaliteetsem, kuna lennuki vanus on otseselt seotud väljumiskindlusega.

«Vallavalitsusele teadaolevalt suurenevad vanematel kui 20-aastastel lennukitel hoolduse ja remondi kulud, kuna nõuded sellises vanuses olevatele lennukitele on karmimad, mis omakorda tähendab kõrgemat hinda ühe lennureisi kohta,» kirjutas vallavanem, lisades, et kvaliteedihüpet lennuühenduses pole võimalik saavutada üle 20 aasta vanuste lennukitega.

«Vallavalitsus nendib, et käimasoleva hankemenetluse hanketingimuse muutmine võib tähendada täiendavat ajakulu hanke lõpptulemuse saavutamiseks, aga on nõus pigem lennuki saabumise viibimisega Tallinna-Kuressaare-Tallinna lennuliinile, kui et nõustub ebakvaliteetse ja konarliku lennuühendusega,» ütles Kallas.