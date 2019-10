Maksudebatt saab hoogu: Siim Kallas ja Andrei Korobeinik kärbiks sotsiaalmaksu

Nii näiteks tunnistas Lääne Elule antud intervjuus riigikogu aseesimees Siim Kallas (Reformierakond), et tegelikult väärib maksuteema arutamist küll. «Esimene punkt on piirideülesed tegevused: Google ja Amazon ning üldse internetitegevuse maksustamine,» rääkis Kallas ja lisas, et suur küsimus on sotsiaalmaksu reform, sest ühiskond ei ole valmis pensioniks ja haigekassa jaoks võtma raha kusagilt mujalt.

«Taanis ei ole sotsialamaksu, aga on kõrgem tulumaks. See on arutelu koht. Kohalike omavalitsuste maksutulu vajab korrigeerimist,» jätkas Kallas. Tema sõnul suur osa jõukaid võtab oma ettevõttest miinimumpalka, st üksikisiku tulumaksu ei maksa. «Nende tulu on dividendid, aga tulumaks ei tule omavalitsusse. Majandustegevusest peaks tulema midagi ka kohaliku omavalitsuse kassasse, siis oleks ka kohalikul omavalitsusel huvi,» tõi Kallas näite.

Keskerakonnas sarnased mõtted

Endine Reformierakonna liige ning nüüd Keskerakonda kuuluv ettevõtja Andrei Korobeinik selgitas täna hommikul Äripäeva raadios samuti, et Eestis on liiga kõrged tööjõumaksud ning samas teistest maksudest ei piisa, et teenindada riigi vajadusi. Tööjõumaksud on tema hinnangul üks põhjus, mis pärsib Eesti konkurentsivõimet ning ettevõtted kolivad siit ära.

«Ma arvan, et maksudebatist me tegelikult ei pääse. Minu isiklik nägemus on, et tööjõumaksud peavad langema. Sotsiaalmaksu lagi on üks instrument, et tuua meile kvalifitseeritud töökohad. Selle asemel peavad ilmselt tulema uued maksud, nagu näiteks keskkonnamaks autodele ja kinnisvaramaks. Ehk siis need, mis maksustavad sisuliselt jõukamat elanikkonda, aga mitte selle eest, et nad rohkem teenivad. Eesti üks põhiväärtustest on ettevõtete tulumaksu puudumine ja suhteliselt konkurentsivõimeline tulumaksu skeem,» rääkis Korobeinik, kelle hinnangul peaks maksudebatt aktiivsemalt käima.

Ta rõhutas, et valmislahendusi praegu ei ole, aga ühiskond peab mõistma, et praegune maksusüsteem, mis on sisuliselt muutumatuna püsinud paarkümmend aastat, vajab revideerimist. «Ja meie sellest ei pääse. Kui 20 aastat tagasi kattis sotsiaalmaks neid eesmärke, milleks ta loodud oli, siis täna seda enam ei ole. Täna tuleb raha teistest maksudest selleks, et katta haigekassa kulusid, katta pensione, ning vaatamata sellele on pensionite kasv ebapiisav, meil on igal aastal aina enam pensionäre alla vaesuspiiri.»

Üleskutse maksudebatiks

Eelmisel nädalal kirjutas Postimehe majandustoimetuse juht Harry Tuul, et maksudebatt võiks saada hoo sisse. Tema meelest on Reformierakonna esimehel Kaja Kallasel õigus, kui ta ütles ETV saates «Esimene stuudio», et peaminister Jüri Ratase algatatud maksudebatt on silmapete. «Kus on see debatt, mis on sinu idee, mis sa tahad siis teha, mis on need muutused?» küsis Kallas.

Samas paistab, et Kallase kurvastuseks ei soovi ka tema juhitud partei maksudebatti. Kallas sai valusalt kõrvetada, kui eelmise aasta septembris poetas ERRile antud intervjuus, et tegelikult võiks sotsiaalmaksu kaotada nii konkurentidelt kui ka omadelt. Aasta varem oli sama mõtte välja käinud ka Siim Kallas.