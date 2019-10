Galerii: vaata, milline hakkab välja nägema 40 miljonit maksev Kalaranna Kvartal

Kalaranna tn 8 asuvale kinnistule Tallinnas kerkib kaheksa hoonet 240 korteri, äripindade ning maa-aluse parklaga. Elamukvartali lahutamatuks osaks on läbimõeldud maastikuarhitektuur ning rannapromenaad, kus säilitatakse suuresti olemasolev looduslik keskkond, teatas Pro Kapital pressiteates.

Projekteerimis- ning ehitustööd viiakse läbi väiksemate etappidena ning töödega on planeeritud alustada esimesel võimalusel. Projekti valmimistähtaeg on hetkel kavandatud 2021. aasta lõpuks. Lepingu mahuks on 40,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekti finantseerib kodumaine LHV Pank.

Kalaranna Kvartali arhitektideks on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik ühes Kadarik Tüür Arhitektid arhitektide meeskonnaga. Kalaranna Kvartali ligi 39 000 ruutmeetri suurune ala ehitatakse kolmes etapis. Kokku ehitatakse kaksteist hoonet, mille brutopind on kokku ligi 38 300 ruutmeetrit.

Rajatavad hooned külgnevad Linnahalli ja Kalaranna pargiga ning on planeeritud nelja- ja viiekorruselistena. Fassaadiviimistlus on erineva tooni ja struktuuriga: kasutatakse näiteks looduskivi, puitu, alumiinium-komposiitplaati ning tellist. Vastavalt detailplaneeringule on kinnistule kavandatud ühekorruseline 20 000 ruutmeetri suurune maa-alune parkla ligi 450 parkimiskohaga.

Kahe esimese ehitusetapi lõpuks arendatakse välja orienteeruvalt 31 500 ruutmeetri suurune maa-ala kaheksa hoonet brutopinnaga ligi 25 600 ruutmeetrit ning 2/3 maa-alusest parklast ligi 370 parkimiskohaga.