Eesti firma ehitab Baltikumi esimese LNG liiniveduri

Varasemalt on gaasitehnoloogiat katsetatud ja kasutatud manöövertöid sooritavatel veduritel, uue LNG-süsteemi lisamine liinivedusid teenindavale vedurile märgib uut ajajärku Baltimaade raudteevedude teostamises ning kogu raudteesektoris, teatas Operail.

«Me otsime pidevalt lahendusi, mis oleksid keskkonda vähem saastavamad. Esimene LNG-liinivedur on suurepäraseks näiteks, kuidas uute tehnoloogiate kasutame mitte ainult ei muuda seniseid protsesse efektiivsemaks, vaid aitab ka hoida meid ümbritsevat loodust,» ütles Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

«Kulude arvutus kinnitab, et ühe tonni kauba vedamine 100 kilomeetrit mööda raudteed võtab neli korda vähem kütust kui sama kauba vedamine mööda maanteed. LNG-vedurite kasutuselevõtt nihutab selle vahe veelgi suuremaks,» lisas ta.

«Investeerime veerand miljonit eurot ning alustame pilootveduri ehitamist, et pärast testimisperioodi lõppu sama tehnoloogiat rakendada kõikidele meie liinivedusid teostavatele veduritele,» tutvustas Toomsalu Operaili plaane. «Esimese veduri tootmise kulu on suurem, kuid edaspidi on LNG-paagi ja -süsteemide lisamine kahtlemata märksa odavam. Kutsume üles ka teisi transpordi- ja logistikaettevõtjaid otsima säästvamaid lahendusi.»