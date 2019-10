Tallinna uued bussiliinid seisavad juhipõua taga

Seda, et raha on, tõestab ka asjaolu, et järgmisest aastast nooreneb Tallinna bussipargi veeremi keskmine vanus - linnal on käimas hange uute gaasibusside ostuks (mis hetkel on küll vaidlustatud), nii et kui need liinile jõuavad, oleks sohvritel uhke juba uute busside rooli keerata.