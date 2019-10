Maa-ameti hinnaindeks kasvas aastaga ligi 10 protsenti

Uute korterite müük on pärast kahe eelneva kvartali järjestikust langust taas kasvanud, moodustades kõikide eluruumide tehingutest 18 protsenti. Kolmandas kvartalis oli Tallinnas uue korteri keskmine ruutmeetri hind 2423 eurot, järelturu korteri ruutmeeter maksis keskmiselt 1805 eurot. Uus kahetoaline korter maksis Tallinnas keskmiselt 120 500 eurot ja järelturu korter keskmiselt 85 000 eurot, kaasatud on tehingud korteritega, mille pindala on vahemikus 40–55 ruutmeetrit.