Soome meedia: Eesti ettevõtjad vahetavad Kalevipojad välja

Helsingi on nii mõnegi Eesti ettevõtte jaoks loomulik turg oma läheduse ja kultuurilise sarnasuse poolest. Näiteks on põhjanaabrite juurde laienenud autopesuteenust pakkuv idufirma Upsteam ja Jaapani restoranikett Tokumaru, mis avas just söögikoha uues kaubanduskeskuses Tripla.

«Iga noor Eesti etevõtja tahab Helingit,» ütles Upsteami asutaja Valjo Kütt. «Meilt küsiti, miks me ei laienenud esmalt Tallinnast Tartusse. Tartu pole halb, aga Helsingi on iseseisva üksusena juba suurem kui terve Eesti,» selgitas ta.

Upsteam on 2017. aasta veebruaris tegutsemist alustanud iduettevõtte, mis pakub liikuvat autopesuteenust.Eelmisel aastal osales UpSteam äriideede konkurssil «Ajujaht», kus jõuti kolme parema hulka. Ettevõtte jaoks ei olnud Soome laienemine lihtne. Kohaliku seadusandluse tõttu tuli palju ümber teha, kuid nüüd on Küti sõnul kasvanud äri Helsingin kaheksa korda kiiremini kui Tallinnas. Järgmised piirkonnad on ettevõtte jaoks Tampere ja Turku, aga ka Poola, Saksamaa ja Rootsi.