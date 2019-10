Suri üks maailma parimaid juhte

Oracle asutaja ja nõukogu esimees Larry Ellison saatis ettevõtte töötajatele memo, mis postitati Hurdi isiklikule veebilehele. «Mark oli mu lähedane ja asendamatu sõber ning usaldusväärne kolleeg. Oracle on kaotanud suurepärase ja armastatud juhi, kes mõjutas väga paljusid selle 10 aasta jooksul, mil ta Oracles töötas. Me jääme kõik igatsema Marki innukat meelt ning haruldast oskust analüüsida, lihtsustada ja lahendada probleeme,» kirjutas Ellison.

Hurd võttis kuu aega tagasi ettevõttes puhkuse, öeldes töötajatele, et tahab keskenduda oma tervisele.

Hurdi karjäär ettevõttes algas 2010. aastal, kuu aega peale seda, kui ta lahkus Hewlett-Packardi tegevjuhi kohalt, sest teda süüdistati seksuaalses ahistamises. Nimelt väitis HP, et Hurd ei informeerinud ettevõtte nõukogu oma isiklikust suhtest näitleja Jodie Fisheriga, kes tegi ettevõttele samal ajal turundust. Ellison ütles selle peale, et «tegemist on kõige halvema personaliotsusega, peale seda, kui idioodid Apple nõukogus Steve Jobsi lahti lasid,» ning palkas ise Hurdi Oraclet juhtima.