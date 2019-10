Enne ametit skandaali sattunud Jakko Välist ei saa Kingo nõunikku

Kingo endine nõunik Viive Aasma teatas sellel nädalal ametist lahkumisest. Jutud, et Aasma asemele tuleb endine keskerakondlane Jakko Väli, said alguse Väli enda sotsiaalmeedia postitustest. Ka EKRE fraktsiooni nõunik Aarne Mäe ütles veel täna hommikul, et ei saa kinnitada ega ümber lükata, et Välist saab Kingo nõunik. «Esmaspäeval tuleb teade,» ütles ta Postimehele.