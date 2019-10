FOTOD: Soomes avati 1,5 miljardit eurot maksev hiiglaslik kaubanduskeskus

YIT-i ehitatud Tripla keskusesse mahub 250 kauplust koos restoranide ja meelelahutusega. Tegemist on YIT-i jaoks suurima individuaalse projektiga, mille maksumus oli kokku ligi 1,5 miljardit eurot. Lisaks kaubandusele on keskusekompleksis ka parkimismaja, kontorid ettevõtetele, hotell ja korterid. Praeguseks on valminud kaubanduskeskus ja Pasila uuenenud raudteejaam, kuid kompleksi muud osad valmivad järgmise aasta augustiks. Keskuse kogupind on 183 000 ruutmeetrit.