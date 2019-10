Viisemann: mida on Indrek Neivelt pärast Hansapangast lahkumist teinud, mis annaks teda eksperdiks nimetada?

Alljärgnevalt Andres Viisemanni turuülevaade:

«Kõik maailma suurimad aktsiaturud jäid septembris väikesesse plussi. USA suurimaid ettevõtteid koondav S&P500 indeks kerkis eelmisel kuul eurodes mõõdetuna 2,5% ja Euroopa suurimate ettevõtete käekäiku hõlmav Stoxx 600 indeksi väärtus tõusis 3,6%.

Nii USA keskpank kui ka Euroopa Keskpank on teinud tänavu oma rahapoliitikas kannapöörde ja langetanud intressimäärasid. Kuid iga ravim, kui seda pikalt tarvitada, kaotab oma mõju, ning lisaks hakkavad avalduma soovimatud kõrvaltoimed.

Ettevõtete võlakoormus on kasvanud, ent kogu laenatud raha pole nad kasutanud investeeringuteks. Väga suur osa sellest on läinud hoopis aktsiate tagasiostmiseks ja dividendide maksmiseks. Ka valitsuste võlakoormus on suurenenud sellest hoolimata, et intresse ei pea enam maksma ja laenu võtmise eest makstakse isegi peale.

Deutsche Bank on oma analüüsis näidanud, et maailma suurimate riikide keskmine võlakoormus ületab juba 70% SKP-st. See on viimase 150 aasta kõrgeim tase, kui jätta välja teise maailmasõja aegne riigivõlgade kiire kasvu aeg.

Elamine tuleviku arvelt

Viimasel ajal on ka Eestis olnud kuulda järjest rohkem hääli, kes toetavad seisukohta, et kui raha saab laenata nii, et sellele peale makstakse, siis tuleb seda võimalust ka kasutada. Mina aga usun, et laenu intressimäärast tähtsam on see, kuidas laenuks võetud raha kasutatakse.

Kui 0% intressimääraga võetud laen investeeritakse projekti, mille tootlus on suurem kui 0%, siis on see põhjendatud. Kui aga võetud laen kasutatakse ära nii, et hiljem midagi tagasi ei tule, siis kaevatakse end auku, kust ei ole lihtne välja ronida, sest võlg on ikkagi võõra oma (isegi kui intressimäär on 0%). Lõpuks oleme laenuks võetud raha võrra vaesemad, mitte rikkamad. Pole vahet, kas laenu saab 0% või 10% intressiga, tähtis on see, et me teeniksime suuremat tootlust, kui on meie võetud laenu intressimäär.

Ma olen kuulnud just poliitikute suust, et praeguste madalate intressimäärade tõttu pole mõistlik investeerida – õigem oleks kulutada. Kulutamise õigustamine ja tarbimise õhutamine on olnud aastaid (kuid mitte alati) Isamaa poliitikute maailmavaade (seejuures peavad nad ennast endiselt parempoolseteks ja konservatiivideks).

Kaks eelmist rahandusministrit, kes tulid Isamaa ridadest, kulutasid ära nii Eesti Haigekassa kui ka Eesti Töötukassa reservid. Viimane Isamaa nimetatud rahandusminister kirjeldas seda kui raha tõhusat kasutamist ja kirjutas pika aja jooksul Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa reservideks kogutud raha jooksvate kulude katteks kulutamise lubamise ka seadusesse. Eesti Haigekassal ja Eesti Töötukassal on reservid olemas ainult paberil – reaalset raha seal ei ole, tõdes üks praegune minister. Eks seetõttu on Isamaa Suured Peetrid sihikule võtnud inimeste säästud, mis on kogunenud pensionifondidesse.

