Maailmakuulus ajakirjanik: pangad ja advokaadid on kurjategijate sõdurid

Sullivani sõnul on kuritegevus ja korruptsioon muutunud globaalseks just tänu teatud majandusharudele eesotsas pankade, advokaadibüroode ja valmisfirmade asutajatega.

«Esitajaaktsiatele (bearer share) ei ole mitte ühtegi muud põhjendust kui tegeliku omaniku varjamine. Sama lugu on varidirektoritega. Sellised meetodid on muutunud aktsepteeritavaks, aga meie peame ütlema, et ei, need pole aktsepteeritavad, neid kasutatakse kuritegevuseks,» ütles ta.