Uskumatu äriedu: inetust pardipojast sai luik

Sellest ajast saadik on Operail silma paistnud julgete äriotsuste poolest. Näiteks osteti 2017. aasta suvel 35 miljoni euroga Venemaalt vaguneid, et need suure vaheltkasuga edasi rentida. Ehkki tehingut kritiseeriti laialdaselt – üks reformierakondlane võrdles seda keemiatööstuse arendamisega Süürias –, on see tõestanud end ettevõtte ajaloo tulusaima projektina: aastane puhaskasum oli 9,2 miljonit eurot.