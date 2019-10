Puust ja punaseks: mis tasu SEB hoiustelt võtab?

Tema sõnul on üldreeglina pangal õigus otsustada selle tasu võtmine juhul, kui ärikliendi arvelduskontodel on pikemat aega raha, mida äriklient ei vaja igapäevaseks majandustegevuseks ja mis ületab 1 miljoni euro piiri.

Sellel on ka oma põhjus. «Kommertspankade jaoks on kehtinud kohustus tasuda Euroopa Keskpangas hoiustatavatelt summadelt negatiivset intressimäära juba 2014. aasta keskpaigast. Tänaseks on negatiivne hoiuseintress jõudnud -0,5 protsendini ja on tõenäoline, et seda langetatakse lähiajal veelgi,» rääkis SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas.