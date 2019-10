Indrek Neivelti uus tuleproov: maksupööre

Tõsi, II pensionisamba muutmise seaduseelnõu pole veel valmiski, rääkimata sellest, et oleks vastu võetud või kehtiks, kuid tuleb tunnistada, et sisuliselt on asi tehtud. Ning ilmselt lõppvariant polegi nii hull, kui alguses kardeti.

Samasugust pööret vajab aga veel üks valdkond. Nimelt võiks üle vaadata maksukogumise põhimõtted.

Reformierakonna esimehel Kaja Kallasel on õigus, kui ta ütles ETV saates «Esimene stuudio», et peaminister Jüri Ratase algatatud maksudebatt on silmapete. «Kus on see debatt, mis on sinu idee, mis sa tahad siis teha, mis on need muutused?» küsis Kallas.

Samas paistab, et Kallase kurvastuseks ei soovi ka tema juhitud partei maksudebatti. Kallas sai valusalt kõrvetada, kui eelmise aasta septembris poetas ERRile antud intervjuus, et tegelikult võiks sotsiaalmaksu kaotada nii konkurentidelt kui ka omadelt.

Aasta varem oli sama mõtte välja käinud ka Siim Kallas. «Ma koondaksin oma ettepaneku ühte punkti – sotsiaalmaksu kaotamisele. Rinne murtakse läbi ikka ühest kohast,» kirjutas Kallas ajalehe Edasi artiklis, mis oli pühendatud Isemajandava Eesti (IME) ettepaneku 30. aastapäevale. Muuseas, vanem Kallas on käinud välja ka ettepaneku varamaksudest. See on loogiline, sest Reformierakonna kunagine juuridee oligi maksustada tarbimist ja omamist, mitte raha teenimist.

Muuseas, Kallaste ideed toetas mullu ka Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, kelle arvates oleks sotsiaalmaksust loobumine loogiline käik, arvestades trende, mis ühiskonnas toimumas on. «Sotsiaalmaksu kaotamine tähendaks seda, et maksukoormus tuleb nihutada teistele maksudele, osaliselt tulumaksule, aga ka tarbimis- ja varamaksudele,» lisas ta.

Siiski, Reformierakonna praeguse esimehe idee summutati parteis ruttu, mistõttu me ka ei tea, millega vähenevaid tulusid kompenseeritaks või kuhu võiks maksusüsteem areneda.

Nii ongi ilmselt ainukesena tervikliku maksupaketi muutmise kava välja käinud justnimelt Indrek Neivelt. 2014. aasta sügisel tõi ta oma blogis viis ettepanekut, millest üks oli ka sotsiaalmaksu hüppeline alandamine, kusjuures puuduolev raha tuleks tervist kahjustavate toodete aktsiisidest ja ettevõtete tulumaksust.

Kokkuvõttes tema hinnangul maksukoormus ei suureneks, kuid väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormus väheneks oluliselt. Ettevõtete maksukoormus jagataks ümber, nii et inimestega seotud maksude asemel maksustatakse rohkem kasumit. Ehk me ei maksustaks n-ö sisendit, vaid väljundit.

Nende ettepanekutega ei pruugi nõustuda, kuid debati algatamiseks selleks piisab. Kas teeme ära?