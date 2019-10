Eesti toetab fantoomautode pööret

Euroopa Komisjon algatas 6. augustil avaliku konsultatsiooni kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi toimimise kohta. Komisjoni tähelepanu all on «fantoomautode» probleem, direktiivi rakendamise praktika ja sihtarvude saavutamise võimalikkus. Neljapäevasel valitsuse istungil olid arutusel Eesti seisukohad seoses direktiividega.

«Hetkel on reguleerimata see, mida teha siis, kui mootorsõidukit lihtsalt enam olemas ei ole. See tähendab, et maamunalt kadunud sõiduk jääb niiöelda igavesti registrisse ning registris on fantoomautosid,» ütles keskkonnaminister Rene Kokk pressiteate vahendusel.