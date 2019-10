Endine riigikogulane lõi kaaslastega Euroopas ainulaadse veinikeldri

Selle aasta sügisest on kõigil huvilistel võimalik investeerida maailma tippklassi väärisveinidesse ning hoiustada oma veine spetsiaalselt selleks rajatud veinikeldrites. Väärisveinide keskmine aastane tootlus on 13-15%, mitmetel puhkudel veelgi enam, teatas ettevõte.

«Meie eesmärk on võimaldada inimestele mugavat ligipääsu veiniinvesteeringute maailma ja murda mõtteviisi, et veinidesse investeerimine on nišiteema ning ainult suurte entusiastide pärusmaa,» ütles LeVinumi tegevjuht Risto Kaljurand.

Ettevõtte ühe omaniku Paavo Pärna sõnul on LeVinum keskendunud eelkõige investeerimisveinide hoiustamisele, aga ka müügile ja kauplemisele. «Soovime muuta veinidesse investeerimise inimeste jaoks lihtsaks ja mugavaks. Meie veinieksperdid keskenduvad maailma parimatele veinipiirkondadele: Bordeaux, Burgundia ja Toscana.»

«LeVinumi abil saab igaüks luua endale veiniportfelli ning laiendada oma tavapärast investeerimisvalikut. Väärisveini puhul on tegu suhteliselt madala riski, kuid kõrge tootlusega investeeringuga. See on suurepärane võimalus ka restoranidele ja vinoteekidele, et oma veine turvaliselt ja mõistliku hinnaga hoiustada või meie investoritelt parimaid aastakäike osta,» sõnas LeVinumi kaasasutaja Lauri Luik.

Tema sõnul on inimesed oodatud LeVinumi veinikeldrites hoiustama ka oma juba olemasolevaid veine, kuna kodused hoiustamistingimused pole tavaliselt kõige kvaliteetsemad ning ühes sellega puudub ka usaldusväärsus järelturul müümiseks.

LeVinumi veinikeldrites on tagatud kõik vajalikud tingimused veinide nõuetekohaseks hoiustamiseks - temperatuur on 12-14 kraadi, õhuniiskus 70-75%. Keldriruumid on kindlustatud ning valve all. Igale LeVinumi keldrites hoiustatud pudelile väljastatakse vastav sertifikaat veini liikumise ajaloo ja hoiutingimuste kohta.

Veinide küpsemise arengupotentsiaal jääb enamasti kahte vahemikku, keskmiselt 10-15 või 25-35 aastat. See on aeg, kus vein on saavutanud oma parimad omadused ning kus selle väärtus on turul kõrgeim.