Tõetamm näitab, kuidas Eestil läheb

Tõetamme saavad kasutada nii riigi- kui ka erasektori töötajad, ennekõike on see mõeldud neile, kes tunnevad huvi, kuidas meie riigil päriselt läheb ja soovivad tegelikele andmetele toetudes langetada otsuseid kaalutletult.

Riigikantselei strateegiabüroo direktor Henry Kattago sõnas, et Tõetammes esitatud võrdlused on nüüd ja edaspidi nii strateegilise tegevuse planeerimise kui ka tulemuste hindamise hea alus. «Tõetamm näitab väga selgelt, mis seisus me praegu oleme. See peaks saama nii otsuste langetamisel kui ka valdkondliku tegevuse kavandamisel oluliseks tööriistaks,» arvas Kattago.