Kohus jättis kahe Aidu tuuliku otsad lahtiseks

Vaidlus puudutab kahte tuulikut, mille tõttu politsei Aidus viibimiskeelu kehtestas ning mida tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet lammutada on ähvardanud. Ülejäänud 28 tuuliku püstitamisega tegid Sõnajalad juba algust .

Samuti ei tuvastanud kohus, et tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ettekirjutus, millega peatati juba püstitatud tuulikute ehitustegevus, on õigusvastased.

7. oktoobril teatas Eleon Green, et ei soovi nõuet muuta ja esitas taotluse menetluse lõpetamiseks tulenevalt vaidlustatud haldusaktide ammendumisest.

Kohtu hinnangul on kaebaja seisukoht ettekirjutuse ja selle täienduse ammenduvuse kohta õige, kuna ei saa olla vaidlust selles, et haldusakti kehtivust ei seotud tähtajaga, vaid kindlaksmääratud sündmusega – ettekirjutised olid määratud kehtima kuni seotud asjas lahendi jõustumiseni.

Selleks sündmuseks oli riigikohtu 10. septembri määruse, millega keelduti määruskaebust menetlusse võtmast, allkirjastamine ja avalikult teatavaks tegemine. Avalikult teatavaks tegemine on määruse kohtukantselei kaudu elektrooniliselt kättetoimetamine.

Kohtu teatel puudub vaidlus, et menetlusosalised said allkirjastatud määruse kohtute infosüsteemi andmetel elektrooniliselt kätte enne TTJA 10. septembri haldusakti andmist.

Kohus ei võtnud seisukohta selles osas, kas ehitustegevus tuulikute 4 ja 5 osas on õiguspärane või mitte. Samuti ei tuvastanud kohus, et TTJA ettekirjutus ja selle täiendus on õigusvastased.