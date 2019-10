FOTOD: listeeriaskandaali sattunud M.V.Wool teeb tehases suurpuhastust

Meetme eesmärgiks on välistada listeeriabakteri esinemine tootmishoones ja -pindadel. Ettevõte teatas, et viib suurpuhastuse läbi vaatamata sellele, et nenede väitel ei ole alates 1. juulist tootmisest listeeriabakterit leitud.

Samuti kutsus M.V.Wool sterilisatsiooni läbiviimist jälgima veterinaar- ja toiduameti esindajad.

Sterilisatsiooni käigus võetakse koost lahti kõik seadmed ning kõik detailid puhastatakse vähemalt 83-kraadisel temperatuuril. Täispuhastus toimub ka kõikides ladudes ja tootmisruumides ning edaspidi steriliseeritakse sagedamini ka tootmises kasutatavat sisetaarat.

Lisaks kasutab ettevõte listeeria tõrjumiseks iga tööpäeva lõpus toimuvat süvapesu ning tootmispauside ajal pestakse tootmisliine osoneeritud veega. Tarvikute puhastamiseks kasutatakse desinfitseeriva toimeainega lappe ning desinfitsaatoreid. Iga päev toimub ettevõtte teatel ka tarvikute, sealhulgas kääride, nugade, metallkinnaste ja teritajate sterilisatsioon vähemalt 83 plusskraadil Celsiuse järgi.

«M.V.Wooli tehase ruumidest ja tootmispindadelt ei ole alates 1. juulist kordagi avastatud listeeriabakterit. Nüüd oktoobris on võetud 41 pinnaproovi, mis olid kõik samuti listeeriavabad. Sellele vaatamata viime tootmises veelkord läbi täispuhastuse, et välistada täielikult genotüübi ST1247 esinemine ettevõttes. Täiendavaid meetmeid rakendame rahvatervise huvides ja kalatoodete vastu usalduse taastamiseks,» ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Ta rõhutas, et toiduohutus on ettevõtte prioriteet ning M.V.Wool teeb VTA-ga koostööd, et tagada ettevõttes listeeria nulltolerants ning jätkata tarbijate varustamist puhta toiduga.

Terviseameti andmetel on Eestis tänavu registreeritud 12 listerioosi haigusjuhtu, kuid ST1247 genotüübi poolt põhjustatud haigusjuhte ei ole nende seas tuvastatud.

Ettevõte kasutab 4. oktoobrist tehase desinfitseerimisel iganädalaselt bensalkooliumkloriidi, mis sisaldub keemilises aines P3-triquart. Eesti Genoomikainstituudi hinnangul on listeeriatüvi ST1247 sellele ainele väga nõrga vastupanuvõimega. Keemiline aine ei puutu kalatööstuse kinnitusel kokku kalatoodetega.

M.V.Wool sai eelmise nädala neljapäeval veterinaar- ja toiduametilt ettekirjutuse, mis nägi ette 200­-grammiste viilutatud graaviforelli pakkide tagasikutsumise jaekaubandusest.

Skandaal kalatööstuse ümber puhkes esmalt kevadel, mil Taani veterinaar- ja toiduamet süüdistas M.V.Wooli tooteid kolm aastat tagasi alanud listerioosipuhangus. Septembri lõpus lahvatas uus skandaal, kui meediaväljaanded kirjutasid, et Eestis on kalatehase toodangust saadud listeeriabakter nakatanud üheksat inimest, kellest kaks on aastatel 2014-2018 surnud.