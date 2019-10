Baltika kahjum on tänavu kahekordistunud

«Müügitulu vähenes kõigil kolmel Baltikumi turul, mille peamiseks põhjuseks oli nõrk septembrikuu tulemus ja Bastioni brändi sulgemine, mis on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist. Bastioni sulgemise negatiivset mõju arvesse võtmata, jäi augusti- ja juulikuu müügitulu eelmise aasta tasemele,» märkis juhatuse liige Mai Pärnik-Pernik.

Kõige suurema müügitulu osatähtsusega bränd on Monton, mis moodustas e-poe müügitulust 38 protsenti. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga kasvas müük kõikidel peamistel turgudel. Kõige kaugemad riigid, kuhu kolmandal kvartalil Baltika brändide ostutellimusi lähetati, olid Türgi, Iisrael, Jaapan, Austraalia ja USA.

Äriklientide müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 75 protsenti ja oli 308 000 eurot. Ligi 1 miljoni eurone müükide vähenemine on seotud Ida-Euroopa frantsiisipartneritega ja Saksamaa ja Kesk-Euroopa kaubamajade keti Peek&Cloppenburgiga lõpetatud lepingutest.

Äriklientide müügitulu järsk vähenemine on ootuspärane, kuna äriklientide müügikanalist järk-järguline väljumine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Tegevjuht: konkureerime üha enam globaalsete brändidega

«Baltikumis on moebrändide turul konkurents tihenenud, samuti kasvab interneti kaudu ostude sooritamine, mis tähendab Eesti moebrändidele konkureerimist globaalse turuga. Teatav turuosa kaotus on sellest tulenevalt loogiline. Baltika kolmanda kvartali tulemustes on aga näitajaid, mis kinnitavad ettevõtte pöörde toimimist, näiteks turundus- ja üldhalduskulude oluline vähenemine ning jätkuv e-poe müügi kasv,» ütles Baltika tegevjuht Mae Leyrer ettevõtte kolmanda kvartali majandustulemusi kommenteerides.