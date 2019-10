Tööstused tahavad valitsuselt toetusmeedet tagasi: mõju ulatub üle 120 miljoni euro

Ettevõtete ressursitõhususe meetme kogumaht oli algselt umbkaudu 220 miljonit eurot, millest 110 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid. Vahetult enne kolmanda toetusvooru avamist tänavu oktoobris võttis valitsus vastu otsuse suunata 39 miljonit eurot meetmest teistesse valdkondadesse, mistõttu kolmandat investeeringute vooru ei avata, teatas koda.

Kaubandus-tööstuskoja esindajate sõnul on ettevõtjad riigi lubaduse põhjal teinud toetuse saamiseks ettevalmistusi ning otsus rikub tööstusettevõtete põhjendatud ootusi. Lisaks leiavad nad, et otsus on vastuolus Eesti ja Euroopa keskkonnaalaste strateegiliste eesmärkidega, tehtud ilma piisava mõjuanalüüsita ning kaasamata huvigruppe.