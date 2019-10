Regional Jet hakkab piloote koolitama

Kuna ametipiloodi koolitus on kallis ja maksab sõltuvalt kooli asukohast 100 000 kuni 120 000 eurot, on riigifirma valmis suure osa sellest kulust enda kanda võtma.

Peale 18-kuulise õppeprogrammi edukat läbimist garanteerib ettevõte töökoha Tallinna baasis. Lennukooli esimene pakkumine on suunatud Eestis resideeruvatele inimestele, et luua siin uusi töökohti.

Regional Jeti kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et piloodiamet garanteerib stabiilse töökoha terveks eluks, sest lendurite puudus on globlaalne probleem juba täna.

«Kui me vaatame maailma lennunduse tulevikuprognoose, siis on selge, et tegemist on hüppeliselt kasvava tööstusharuga, mis vajab pidevalt haritud spetsialistide järelkasvu. Järgneva paarikümne aasta jooksul lennumahud maailmas tõenäoliselt kahekordistuvad ja Eesti huvi peaks olema sellest kasvust osa saada,» lisas Uibo.