Netflix Apple’i ja Disney voogedastusteenuseid ei karda

Netflixi teise kvartali majandustulemused olid kehvad ning oodatav konkurentsi kasv on hoidnud voogedastusettevõtte aktsia surve all. Kuid eilsed numbrid, mille kohaselt kasvas aksvate klientide arv 6,77 miljoni võrra ning kasum kasvas oodatust rohkem, oli see investorite jaoks, kes ootavad neljandas kvartalis veel paremaid tulemusi, hea uudis.