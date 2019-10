Jürgen Ligi «Esimeses stuudios»: maksudebatt on mõttetu, tegelikult tahab Ratas rohkem raha

Seekordses saates toimunud poliitdebatis arutasid koalitsiooni ja opositsiooni esindajad, kas järgmise aasta riigieelarve on nii nõrk nagu väidab opositsioon ja kuidas piiratud rahaliste võimaluste juures elu Eestis paremaks muuta. Muu hulgas tuli jutuks ka maksudebati ettepanek.

Jürgen Ligi sõnul Jüri Ratas justkui kutsub üles debatile, aga tegelikult ei esitagi konkreetseid ettepanekuid. «Üldjoontes on maksudebatt mõttetu. Tegelikult tahab Ratas rohkem raha. Tegelikult on probleem selles, et eelarve on suures miinuses neljandat aastat,» heitis endine rahandusminister vastaslauas istunud koalitsiooni esindajatele ette.

Ligi hinnangul panustab valitsus ahenevale maksubaasile. Teiseks ei ole näha liikumist kliimaneutraalsuse suunas, samuti pole valitsus Ligi sõnul arvestanud töö muutuvat iseloomu.

«Need on vales suunas liikumised. Sellepärast ma ütlen, et see maksudebatt on võlts,» rõhutas Ligi ning soovitas jätta see idee tagaplaanile.