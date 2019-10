Ministeerium: Sõnajalgade 124 miljoni euro nõue on valesti vormistatud

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep kirjutas teisipäevases vastuses Sõnajalgadele, et ministeerium mõistab pöördumist teavitusena tekkinud kahjust ja ettepanekuna läbi rääkida hüvitatava kahjunõude suuruses, mitte kahju hüvitamise taotlusena riigivastutuse seaduse mõttes.

Peep tõi ka välja, et avaliku võimu volituste rakendamisel ja muude avalike ülesannete täitmisel tekitatud kahju hüvitamise alused ja kord on sätestatud riigivastutuse seaduses, mis ei näe ette varalise kahju hüvitamist muul viisil kui rahas.

Peep märkis veel, et kahju suuruse hindamisel on vältimatult vajalik tutvuda ja analüüsida kahju tõendavaid dokumente ning vajadusel tutvuda muu teabega. Kui kahju tõendavad dokumendid jäetakse kannatanu poolt esitamata ja haldusorganil puudub võimalus neid ise koguda, on võimalik jätta kahju vastavas osas või täielikult hüvitamata.