Mülleri vastus poliitikutele: seadus kohustab keskpanka valitsusele nõu andma

«Küsimus, kus me põhimõtteliselt muudame pensionisüsteemi, mõjutab nii Eesti majandust lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt; mõjutab Eesti riigi eelarvet; kõigi meie sadade tuhandete inimeste pensione – see kindlasti on oluline majanduspoliitiline otsus. Kui ta juhtub olema ka päevapoliitiliselt kuum teema, siis mulle tundub, et me selle pärast ei saa jätta oma arvamust väljendamata,» selgitas Müller ERRi «Terevisioonis».