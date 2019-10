Margus Linnamäe ostis Piletilevi

UP Investi juhatuse liikme ja tegevjuhi Sven Nuutmanni sõnul kannustas investeeringut soov laieneda täiesti uuele tegevusalale. «Näeme piletilevi turul häid laienemisvõimalusi nii Baltikumis kui ka Valgevenes, kus BTH praegu tegutseb, samuti hindame kõrgelt ettevõtte senist arengut ja juhtkonna panust,» ütles Nuutmann.

Ta lisas, et läbirääkimised ettevõtte ostuks olid pingelised, kuid tulemus rahuldas mõlemaid osapooli. Tehingu hinda osapooled ei avalda. BTH jätkab senise juhtkonnaga.

BTH piletiportaalide külastatavus on 45 miljonit sisenemist aastas ning grupi piletimüügimaht üle 100 miljoni euro aastas. Grupi tarkvaraarendust ja serverite haldust teostatakse Eestis.

Margus Linnamäele kuuluv UP Invest keskendub tervishoiu-, meedia-, kinnisvara- ja jaekaubanduse- ning jaeteeninduse valdkonna investeeringutele ja cleantech'i riskikapitali investeeringutele. UP Investile kuuluvad Apollo Kino, Apollo Kauplused, O’Learyse spordirestoranid, Blenderi kohvikud, KFC kiirtoidurestoranid, IceCafe jäätisekohvikud, Vapiano restoranide kett, Pet City lemmiklooma poodide kett ning Baltic Film Distribution. UP Invest omab ka Baltimaade suurimat meediakontserni Postimees Grupp.