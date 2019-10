Kingo telefoniskandaal jõudis USA meediasse

Washington Post kajastas, kuidas Kingo telefon vahetati välja tuues argumendiks Hiina mobiilitootja turvariskid. Huawei tarbijasegmendi juht Baltikumis Hong Yang ütles, et süüdistustel, nagu oleks Huawei telefonid ebaturvalised, puudub igasugune alus. Antud süüdistusi esitas telesaade Radar, kuid Huawei esindajad on seisukohal, et kahtlused on meelevaldsed ning põhjendamatud.