Riigifirma hakkab soomlaste kaupa vedama

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul on ettevõttele eluliselt vajalik nii uute teenuste, toodete kui ka turgude leidmine. «Nägime juba eelmiste aastate otsustega ette turgude ja teenuste mitmekesistamist. Uued ärisuunad on viinud meid kasumisse ning jätkame kasvukursil ka lähiaastatel. Soome laienemine on osa ettevõtte pikaajalisest strateegiast,» märkis ta pressiteate vahendusel.

«Operaili Soome suuna arendamisel on suur roll meie ettevõtte laiapõhjalisel kogemusel,» selgitas ettevõtte juhatuse liige Paul Lukka. Ta leiab, et riiklik logistikafirma on suuteline põhjanaabrite kaubaveoturul pakkuma klientidele lisandväärtust kvaliteetse ja usaldusväärse teenusega ning ettevõttel on turul suur potentsiaal.

«Oleme saanud Soome klientidelt ja erinevatelt sidusrühmadelt väga positiivse vastuvõtu. Täiendav konkurents turul on teretulnud ning aitab kaasa kogu sektori konkurentsivõimele,» rääkis Lukka.

Lukka kinnitusel on ettevõte teinud ettevalmistusi Soome turule sisenemiseks ligi aasta. «Esimeses järgus investeerime turule sisenemiseks ligi 50 miljonit eurot veeremi soetamiseks ning raudtee-ettevõtte opereerimiseks vajaliku struktuuri loomiseks,» märkis ta.

Operail Finland Oy-d juhib Ilkka Seppänen, kellel on pikaajaline kogemus Soome Raudtee kontsernis VR. Oma karjääri jooksul on Seppänen juhtinud VR Grupi raudteekaubaveo müüki, logistikat ja ohutust. Lukka sõnul on Seppäneni näol tegemist ühe tugevaima Soome raudtee juhi ja asjatundjaga.

Operail on rahvusvaheline raudtee logistika- ja transpordiettevõte, mille peamised ärisuunad on kaubavedu, vagunite rent ning veeremi hooldus ja ehitus. 2018. aastal vedas Operail 13,4 miljonit tonni kaupu. Ettevõtte vagunipagis on üle 3500 vaguni, millest on välja renditud ligi 2200 vagunit rahvusvahelistele klientidele.